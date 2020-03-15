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Hamile memura 12 gün idare izin

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi.

Hamile memura 12 gün idare izin

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi.

15 Mart 2020 Pazar 19:42
Hamile memura 12 gün idare izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin bugünden itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri uyarınca bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirterek Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır”

(AA)

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