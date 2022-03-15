Hamdi Uzun vefat etti

Çorum’da Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Hamdi Uzun (69) organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Yakuparpa Köyü nüfusuna kayıtlı, Greyder Ayakkabı Mağaza Müdürü Sinan Uzun'un babası olan Hamdi Uzun, önceki gün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

