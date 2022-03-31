Hamdi Sağlıcak hayatını kaybetti

Zehra Sağlıcak’ın eşi, Adliye çalışanı Şenol Sağlıcak ile Varol Sağlıcak ve Devrim Erkan’ın babası olan Hamdi Sağlıcak, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Elitpark Özel Hastanesi’nde hayata veda etti. Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

