Hamdi Sağlıcak hayatını kaybetti
Çorum Merkez Kuşsaray köyünden gelme, Tarım Kredi Kooperatiflerinden emekli, merkez köylerde bankacı olarak tanınan Hamdi Sağlıcak (81), hayatını kaybetti.
Güncel 31.03.2022, 17:45
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Zehra Sağlıcak’ın eşi, Adliye çalışanı Şenol Sağlıcak ile Varol Sağlıcak ve Devrim Erkan’ın babası olan Hamdi Sağlıcak, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Elitpark Özel Hastanesi’nde hayata veda etti. Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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