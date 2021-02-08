Hamamözü’nde toplu sözleşme

Toplu iş sözleşme sürecince emeği geçen Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'a ve işçilere teşekkür eden Şen, “Bu toplu iş sözleşmemizin başta Hamamözü Belediyemize, Belediye-İş Sendikamıza ve tüm Hamamözü Belediyesi Şirket çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)