Hamamözü’nde toplu sözleşme
Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Hamamözü Belediyesi’nde çalışan işçiler adına 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme (TİS) görüşmelerinin yapılan müzakereler neticesinde anlaşma ile sonuçlandığını bildirdi.
Güncel 08.02.2021, 23:01
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Toplu iş sözleşme sürecince emeği geçen Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'a ve işçilere teşekkür eden Şen, “Bu toplu iş sözleşmemizin başta Hamamözü Belediyemize, Belediye-İş Sendikamıza ve tüm Hamamözü Belediyesi Şirket çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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