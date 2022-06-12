Hamamlıçayköy’de şükür kurbanı ve yağmur duası 

Hamamlıçayköy Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yağmur duası ve kurban etkinliğine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, parti yöneticilerimiz; Osman Soylu, Kemal Kılıç ve Sedat Genç de katıldı.

Köy halkı ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, Muhtar Bekir Söylemez ve köy halkından sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Köy Muhtarı Bekir Söylemez, yağmur duası ve şükür kurbanı organizasyonun geleneksel olarak sürdürüleceğini söyleyerek, İl Başkanımız Mehmet Tahtasız, beraberindekiler ve tüm köy halkına teşekkür ettiler.

Tahtasız ise Muhtar Söylemez ve ailesine teşekkür ederek, tüm üreticilere kazasız-belasız, bereketli bir sezon diledi.

(Uğur GÖRKEM)

