Hamamlıçay’da termal su için sondaj vurulacak
Vali Mustafa Çiftçi, Hamamlıçay’da bulunan tesise katkı sağlayacak olan yeni termal su kaynağının bulunduğu alanda inceleme yaptı.
Güncel 03.07.2020, 19:31
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Beraberindekilerle birlikte Hamamlıçay Köy tesislerini ziyaret eden Vali Çiftçi yetkililernden yapılacak çalışma konusunda bilgi aldı.
Yapılan açıklamada işletmenin muhtarlığa ait olduğu ve işletmeye verildiği ancak su sıcaklığının yeterli gelmemesi nedeniyle elektrikle ısıtılmak zorunda kalındığı anlatıldı. Açıklamada MTA tarafından bölgede inceleme yapıldığı ve tesisin hemen karşısında bulunan arazide su kaynağı bulunduğu yapılacak çalışmanın ardından buradan bol ve 60 dereceye yakın termal su elde edilmesinin beklendiği böylelikle suyun tesiste kullanımının yanı sıra seracılıkta da kullanılabileceği dile getirildi.
Yapılan açıklamada 10-15 gün içerisinde makinelerin su için çalışmalara başlayacağı vurgulandı.
(Haber Merkezi)
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