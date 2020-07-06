Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişide hastaneye kaldırıldı.
Güncel 06.07.2020, 14:56
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Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Başpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.
Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
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