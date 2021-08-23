Haluk Levent, minik Zehra Meva için yardım istedi

AHBAP platformu ile yardıma muhtaç insanlara destek olan ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu kez itfaiye personeli Sungurlulu hemşehrimiz Musa Kalınsazlıoğlu'nun Sma-Tip2 ölümcül kas hastalığı ile savaşan kızı minik Zehra Meva için yardım istedi.

Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından “Haydi Ahbap, minik Zehra Meva. Kahraman itfaiyecimizin kızı. Babası alevlerle mücadele ederken o da SMA ile mücadele ediyor” diyerek paylaşımda bulunarak hayırseverlerden yardım istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

