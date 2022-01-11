Haluk Aşkın’ın tavukları Çorum’a şampiyon döndü

Çorum’un tanınmış iş insanlarından Haluk Aşkın’ın hobi olarak yetiştirdiği tavuklar, Çorum’a Türkiye Şampiyonluğu madalyasıyla döndü. Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu’nun Afyonkarahisar’da düzenlediği 5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi’nde, Haluk Aşkın’ın Wyandotte türü gümüş siyah oyalı tavuğu 95 puan alarak şampiyon oldu.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında yapılan gösteri, 2021 yılında pandemi koşullarından dolayı yapılamamıştı. Bu yıl bir yıl aranın ardından düzenlenen gösteride, 1600’den fazla bahçe hayvanı yarıştı. 16 yabancı hakem heyeti görev yaptı. Haluk Aşkın, 3 yıldır hobi olarak yetiştiriciliğini yaptığı Wyandotte türü (Gümüş Siyah Oyalı ve Sarı Siyah Oyalı) tavuklarla yarışmaya katıldı. Gümüş Siyah Oyalı (Silver Laced Wyandotte) tavuk kategorisinde 95 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

Sarı Siyah Oyalı (Gri Wyandotte) tavuk kategorisinde de 94 puanla gösteriyi tamamladı. Haluk Aşkın, “Çorum’da bulunan çiftliğimiz sosyal medya hesaplarından facebook-instagramdan Çorum Süstav olarak takip edilmektedir” şeklinde bilgi verdi.



(Haber Merkezi)

