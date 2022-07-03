“Halkın umudu CHP, ilk seçimde iktidara gelecek”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, ilçe başkanları, il ve merkez ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile diğer parti yetkililerinden oluşan heyet, Ankara’da CHP Grup Başkanvekili Özel ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Ülke gündemini ve parti çalışmalarını değerlendiren Özgür Özel, partinin kuruluşundan bu yana görev yapmış, mücadeleye omuz vermiş tüm genel başkanların, parti kurmaylarının hatıralarını yaşattıklarını anlatarak, partinin emektarlarının fotoğraflarının yer aldığı anı köşesini tanıttı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, partililerin seçimlere hazırlıklı olmasını isteyerek, halkın umudu CHP’nin ilk seçimlerde iktidara geleceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Grup Başkanvekili Özel’e teşekkür ederek, kendisini Çorum’a davet etti.

Özgür Özel ise önümüzdeki günlerde uygun bir program kapsamında Çorum’u ziyaret etmek istediğini bildirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

