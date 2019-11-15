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“Halkın huzur ve mutluluğu kırmızı çizgimizdir”

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, halkın huzur ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi.

“Halkın huzur ve mutluluğu kırmızı çizgimizdir”

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, halkın huzur ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi.

15 Kasım 2019 Cuma 23:36
“Halkın huzur ve mutluluğu kırmızı çizgimizdir”

Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen baz istasyonu gerginliğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Haklı davalarında hak ettikleri sonucu alan ve mahallelerinin çocuklarının, vatandaşlarının sağlığının her şeyden önemli olduğunu gösterdikleri dik duruşla ortaya koyan mahalle halkımıza ve bu gergin ortamın son bulmasını sağlayan yetkililere şehrimizin barış ortamına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kent için tüm siyasetçilerin yapabileceği en önemli katkının toplumsal barışın tesis edilmesi olduğunu belirten Yılmaz, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Asgari müştereklerde buluşarak itidalli bir siyaset anlayışı ile hareket etmek siyasiler olarak hepimizin görevidir.

Yaklaşık olarak bir haftadır şehrimizin en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi halkının haklı talepleri neticesinde meydana gelen gerginliğin çözüme kavuşması bizleri mutlu etti. Meydana gelen gerginliğin hiç kimseye bir faydası yoktur.

Halkımıza rağmen bu şehirde hiç kimse kamusal alanda ve siyasette var olamaz. Demokrasinin en önemli yapı taşı vatandaşımızdır. Vatandaşımızın sağlığı, huzuru, mutluluğu, yaşam kalitesine zarar verebilecek kişi yâda faaliyetlerin aklıselim ile çözüme kavuşturulması hepimizin görevidir.

Haklı davalarında hak ettikleri sonucu alan ve mahallelerinin çocuklarının, vatandaşlarının sağlığının her şeyden önemli olduğunu gösterdikleri dik duruşla ortaya koyan mahalle halkımıza ve bu gergin ortamın son bulmasını sağlayan yetkililere şehrimizin barış ortamına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımız her zaman başımızın tacıdır. Haklı taleplerde bulunan ve bu taleplerini demokratik sınırlar içerisinde ortaya koyan tüm vatandaşlarımızın her zaman destekçisi olacağız. Vatandaşımızın sorunlarının çözüme kavuşmasında gereken gayreti gösteren siyasetçi ve bürokrat tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Tek kırmızı çizgimiz vatandaşımızın huzur ve mutluluğudur.” (Haber Merkezi)

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