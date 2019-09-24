Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101847
ALTIN
280.587
DOLAR
5.6955
STERLİN
7.1156
EURO
6.2659

“Halkın her türlü derdiyle ilgilenmemiz gerekiyor”

Çorum Belediyesi birim müdürleri ve başkan yardımcıları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında Millet Kafe'de gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

“Halkın her türlü derdiyle ilgilenmemiz gerekiyor”

Çorum Belediyesi birim müdürleri ve başkan yardımcıları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında Millet Kafe'de gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

24 Eylül 2019 Salı 22:50
“Halkın her türlü derdiyle ilgilenmemiz gerekiyor”

Hizmette kaliteyi artırmak için düzenli olarak yapılan değerlendirme ve istişare toplantıları kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda belediye birim müdürleriyle bir araya geldi, müdürlerden iş ve işleyiş hakkında bilgiler aldı. Her fırsatta istişarenin önemine değinen Başkan Aşgın, bu tür istişare toplantılarının Çorum’a daha iyi hizmet vermek adına büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tüm müdürlüklerin işini layıkıyla yapma çabalarına şahit olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Tüm birim müdürlerimize bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye çok ayrı bir kurum. Sabah mesai başladığında işe gel akşam mesai bitiminde işten çık mantığının güdülemeyeceği bir kurum. Biz her an hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız, çünkü hayatın her alanında belediye var” dedi.

“MÜDÜRLERİMİZ YENİLİĞE AÇIK OLACAK”
Birim müdürlerinin yeniliğe her daim açık olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Her müdürümüzün kendi birimiyle alakalı araştırma içerisinde olması lazım. Nerede bir yenilik var, nerede bizim hizmet kalitemizi artıracak bir uygulama örneği var bunları araştırıp biz de yapabilir miyiz diye öneri getirmesi lazım. Bize rutin belediye işlerini yapan müdürlerden ziyade inovasyona açık müdürler gerek” diye konuştu.

“MUTLU ÇALIŞANLARLA DAHA FAZLA HİZMET”
Aşgın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Müdürlük kendine verilen emirleri yapmakla bitmez, sorumlu oldukları bütün çalışanların mutlu, moral ve motivasyonu tam olarak işini yapması lazım. Ancak bu şekilde bu şehre daha fazla hizmet edebiliriz. Biz belediyeyiz halkla iç içeyiz halkın her türlü derdiyle problemiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Hizmeti önceleyen bir anlayışa sahip olduğunuz ve işlerinizi güzel takip ettiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Elitpark’ta gerçeği aratmayan tatbikat
Elitpark’ta gerçeği aratmayan tatbikat
“Mücadelemiz sonuç verdi”
“Mücadelemiz sonuç verdi”
İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 18,42 arttı
İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 18,42 arttı
Eymen Organizasyon dualarla açıldı
Eymen Organizasyon dualarla açıldı
Belirli gün ve haftalar değişti
Belirli gün ve haftalar değişti
Kalp muayenesi ve ilgili testler Çorumlulara bedava
Kalp muayenesi ve ilgili testler Çorumlulara bedava
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim