“Halkın gözü boyanıyor”

“YÜRÜMEK ZORLAŞTI”

Çorum Belediyesi’nin karla mücadele çalışması yürüttüğünü ancak belediye tarafından yeterli sayıda personel ve araç görevlendirilmemesi nedeniyle karla mücadelede yetersiz kaldığını vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Şehir merkezinde kar birikintileri oluşurken, sokaklar istenilen düzeyde açılamadı. Yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanmalarda tuzlama çalışması yapılmadığı için de insanlar yürümekte dahi güçlük çekiyor” dedi.

“TAKVİYE GEREKLİ”

Belediye personellerinin kısıtlı imkanlarla yolları açmaya çalıştıklarına şahit olduklarını ifade eden Tokgöz, “Zorlu kış şartlarında hem belediye emekçilerine destek olunması hem de yolların daha hızlı açılması için araç ve personel takviyesi yapılmalıdır. Yollarda gerekli tuzlama çalışmaları yapılarak buzlanmanın önüne geçilmelidir” diye konuştu.

“VATANDAŞLAR

İŞE GİDEMİYOR”

Vatandaşların sabah işine giderken zorlandıklarını ve kendi imkanları ile işyerlerinin önünü temizlediklerini dile getiren Ulaş Tokgöz, “Sağlık Ocaklarının önleri temizlenmediği için hastalar mağdur kaldı. Bu ne biçim belediyecilik anlayışıdır. Belediye önceliği bu gibi yerlere vermelidir. Kayıp düşen, yaralanan hasta vatandaşlarımız olursa bunun vebali belediye yetkililerinin üzerindedir. İnsanlara çile çektirmek için mi görev yapıyorsunuz?” diye sordu.

“GÖZ BOYUYORLAR”

Çorum Belediyesi’nin basına servis ettiği karla mücadele fotoğrafları ve görüntülerle halkın gözünü boyamaya çalıştığını söyleyen Tokgöz, “Kabul edin, karla mücadelede ne yazık ki sınıfta kaldınız. Çorum’un dört bir yanında çalışmalar yetersiz, halk mağdur. Belediye Başkanı ise ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek, ortada hiçbir problem yokmuş gibi davranıyor. Günler öncesinde Meteoroloji ‘yoğun kar yağışı olacak’ diye uyardı. Ancak Çorum Belediyesi yetkilileri bu açıklamalara kulak tıkadı. Tuzlama yapmayı ve önceden önlemler almayı sağlayamadılar. Ve ne yazık ki halkımız bu çileyi çekiyor. Sokaklar karla kaplı, mücadele yetersiz. Vatandaş perişan” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

