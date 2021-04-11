“Halkın gerçek gündemi yerine sanal gündemler oluşturuluyor”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, AKP iktidarının, son siyasi gelişmelerin gerçeklik zemininden kopmasını fırsat bildiğini ve medya hakimiyetini de kullanarak sanal gündemler oluşturmaya hız verdiğini söyledi. Vargeloğlu, toplumun gerçek gündeminin görmezden gelindiğini ve gündemin saptırıldığını vurgulayarak, “Artık günümüzde algı savaşları siyasetin doğal bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, siyaset sadece algılara göre şekillenmiyor. Reel siyaset olgulara dayanır. Halkın günlük yaşamı en somut gerçekliktir.” dedi.

İktidarın gerçek gündeme dönmediği sürece doğru yolda ilerleyemeyeceğini savunan Orhan Vargeloğlu, “Halkta karşılığı olmayan hiçbir gündem oluşturulamaz, oluşturulmamalıdır. Gündemi saptırarak gerçek gündemden uzaklaşmak, ülkenin geleceğini çalmak, karartmak demektir. Ancak bu günkü iktidar gibi topluma sunacağınız yeni bir fikriniz, yeni bir projeniz yoksa, gündemi saptırarak; suni, zararından başka faydası olmayan gündemler belirlemek zorunda kalırsınız.” ifadesini kullandı.

DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yeni düşmanlıklar üreterek toplumu oyalayan iktidar partisi unutmamalıdır, unutmuşsa hatırlamalıdır: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar...Bunca çürümenin, yozlaşmanın, kokuşmuşluğun üstü örtülemez. Zira mızrak çuvala sığmıyor. Hukukun, adaletin, eğitimde sistemin olmadığı bir yönetimde başarı beklenemez. Ancak, kişilere değil ülkemize sahip çıktığımız sürece muasır medeniyet seviyesine ulaşabiliriz.”

(Haber Merkezi)

