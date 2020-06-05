“Halkımızın her zaman destekçisi ve hizmetkarıyız”

Ziyarette ilçeler ve köylere yapılacak hizmetler için fikir alışverişinde bulunuldu.

Özel İdare Genel Sekreter Recep Çıplak, ilçelerde ve köylerde yapılması gereken projeler hakkında detaylı bilgileri İl Başkanı Ahlatcı ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, “İlçelerimiz ve köylerimizde bu yıl yapılması planlanan projelere destek vermek için elimizden geleni yapacağız. Görüşmelerimiz yapılacak olan projeler ile ilgili ön görüşmeleri içeriyor. İçerisinde bulunduğumuz süreçte, zor şartlar altında çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İlçe ve köylerimizde bulunan vatandaşlarımızın kalitesini artırmak için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Biz halkımızın her zaman destekçisi ve hizmetkârıyız. Vatandaşlarımızın hizmet konusunda tereddütü olmasın” dedi. (Haber Merkezi)