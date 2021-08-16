Deva Partisi Çorum İl Teşkilatı, “deva pazarda” sloganı ile başlattığı ilk pazar yeri ziyaretini, Cumartesi Pazarı’na gerçekleştirdi.

Gerçekleştiren pazar ziyareti hakkında bir açıklama yapan Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Partimiz 68 ilde 427 pazar noktasında eş zamanlı pazar ziyaretleri gerçekleştirdi. Biz de Çorum ilinde pazar ziyaretimizi gerçekleştirdik ve çiftçimizi, vatandaşımızı ve pazarcı esnafımızı dinledik” dedi.

“Eskiden eski köylü pazarı dediğimiz yerdeki çiftçimiz öğleden sonra 2-3 gibi elindeki ürünleri satar köyüne giderdi, şimdi ise öğleden sonra saat 5-6 da dahi elindeki ürünün yarısını satamamış, bir umutla satarım diye beklemektedir” diyen Vargeloğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Halkımızın alım gücü tükenmiş, halkımız pazardan 2-3 adet limon, 250 gr şeftali, 250 gr elma, 250 gr sebze alır hale gelmiştir.

Akşamın 6’sı olmuş, pazarcı esnafımız elindeki ürünün hala yarısını satamamış, satarım belki umudu ile beklemektedir. Pazarın yarısında tezgâh bile açılmamış durumdadır.

Gübrenin çuvalı 350 TL olmuş, ürettiği ürünü maliyetine bile satamayan köylümüz, bugünkü pazardan 100 TL para kalır mı diye düşünceye dalmış durumdadır.

65 yaşındaki teyzem evini geçindiremediği için, torunlarını sevmek yerine pazara tezgâh açmış, akşam evime ekmeğimi götürürüm derdine düşmüş durumdadır.

Vatandaş domatesi 1,25 değil de 1 TL’ye nasıl alırım derdi ile pazarı 3 kez tavaf ediyor durumdadır.

Normalde pazar tezgâhının önü müşteri ile dolu olması, bizlerin de sadece selam verip geçmemiz gerekirken, alım gücü biten haklımızın pazara bile gidemediği bir ortamda, pazarcı esnafı derdini anlatmak için dakikalarca bizle sohbet ettiğini gözlenmektedir.

Kısaca pazar bitti ise vatandaş bitti demektir, pazar bir kültürdür, 20 yılsonunda gelinen nokta ordadır.

Bizler bugün muhalefetiz. İyi bir muhalefet dersine çalışan muhalefettir, iyi bir muhalefet sahadan çıkmayan muhalefettir, iyi bir muhalefet analiz yapıp kendine projeksiyon hazırlayan muhalefettir, iyi bir muhalefet iktidar için çalışan muhalefettir. Biz dersimize çalışıyoruz ve iktidar olacağız.” (Haber Merkezi)