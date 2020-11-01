“Halkımız refahlı günlere kavuşacak”
Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gülabibey Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan ziyarette Yeniden Refah Partisi Gülabibey Mahalle Başkanı Hacı Abdullah Kırcalı da yer aldı.
Güncel 01.11.2020, 17:53
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Mahallenin sorunları ve taleplerine ilişkin konular görüşüldüğü ziyarette Merkez İlçe Başkanı Yeğen, “Milletimizin sadece seçim zamanı değil, geçim zamanında yanında olduğumuzu gösterebilmek için sizlerle buluşuyoruz. Bizler de gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşerilerimize hizmetkâr olabilmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.
“Halkımızı refahlı günlere kavuşturacağız” diyen Yeğen, mahalle sakinlerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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