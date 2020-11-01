“Halkımız refahlı günlere kavuşacak”

Mahallenin sorunları ve taleplerine ilişkin konular görüşüldüğü ziyarette Merkez İlçe Başkanı Yeğen, “Milletimizin sadece seçim zamanı değil, geçim zamanında yanında olduğumuzu gösterebilmek için sizlerle buluşuyoruz. Bizler de gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşerilerimize hizmetkâr olabilmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“Halkımızı refahlı günlere kavuşturacağız” diyen Yeğen, mahalle sakinlerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)