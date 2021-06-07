Tarihin en derin ekonomik krizinin yaşandığı bu günlerde işsizlikte ve icra dosyalarında rekor kırıldığını belirten Tahtasız, “Ekonomik sorunlar sebebiyle intihar vakaları patlamış durumda. Pandemi döneminde bazı kısıtlamalar kaldırılsa bile, birçok sektör iş yapamamaktadır.

Kahveci esnafımız açılmasına rağmen çalışamamaktadır. Sorunu çözebilmek için çok hızlı aşılama yapılması gerektiği aşikâr iken aylardır Sağlık Bakanı masallar anlatmaya devam ediyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili, Parti Meclis Üyesi ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Gamze Taşçıer’ın katılımıyla düzenlenen bazın toplantısında konuşan Tahtasız, şunları dile getirdi:

“Yaşanan kuraklık sebebiyle hububat üretiminde ürün kayıpları yaşanmaktadır. Önceki hafta Çorum ilinin afet bölgesi ilanı edilmesi çağrısını yapmıştık. O günden bu güne sorunların daha da büyüdüğünü görüyoruz.

Halkımız ekonomik kriz içerisinde can çekişiyor. Her gün dizi film seyreder gibi mafya seyrediliyor. Çiftçilerimiz bu kadar zor durumda iken, varlık sebebi ziraat olan, çiftçiler olan Ziraat Bankası’nın 750 milyon dolar krediler ile gündemde kalmasını kabul edemiyoruz.” (Haber Merkezi)

