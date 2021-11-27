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‘Halkı açlığa, yoksulluğa mahkum eden tüm zamlar geri alınsın’

Zamları protesto eden KESK Çorum Şubeler Platformu, yoksulluk sınırının 10 bin, açlık sınırının ise 4 bin TL'ye ulaştığını belirterek, "Geçinemiyoruz. Bizleri açlığa, yoksulluğa mahkum eden tüm zamlar geri alınsın” dedi.

Güncel 27.11.2021, 11:59
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Çorum’da Kamu Emekçiler Sendikalar Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, zamlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. 
KESK Şubeler Platformu adına açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Emrah Azapçı okudu. Azapçı, “Tek adam rejiminin, halktan ve emekçiden yana olmayan, sermayenin çıkarları doğrultusunda aldığı kararlar ve bu yöndeki politikaları sonucu biz emekçileri, emeği ile geçinenleri,  yoksul halk kesimlerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm ederken, sermayedarları, patronları, milyon dolarları olanları onlarca kat zenginleştirmiştir.” dedi 

‘YAŞAM İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYAMIYORUZ’
Yoksulluk sınırının 10 bin TL’ ye, açlık sınırının dört bin TL’ ye ulaştığını hatırlatan Azapçı, şöyle devam etti: “Bu günlerde başta işsizler, yoksul halk kesimleri ve asgari ücretli işçiler olmak üzere, emeğiyle geçinen bütün emekçiler ve aybaşını getiremeyen biz kamu emekçilerinin yaşam ihtiyaçları karşılanamaz duruma gelmiştir.”
Azapçı, geçiş garantili köprü, tünel ve otoyolları, uçuş garantili havaalanları, yatış garantili şehir hastaneleri vb. projelere dolar üzerinden verilen taahhütler nedeniyle inşaat şirketlerinin kasalarına para akarken; işçinin, emekçinin, emeklinin, üretici köylünün cebindeki paranın pula dönüştüğünü söyledi.
SADECE FAKİRLEŞİYORUZ
Paranın değerinin her geçen gün erimesinin halkın daha fazla yoksulluğa ve açlığa sürüklenmesine yol açtığını aktaran Azapçı, “Başta yandaşlar olmak üzere, büyük sermaye için rant ve vurgunun büyümesi demektir. 23 Ağustos 2021tarihinde imzalanan satış sözleşmesinden tam üç ay sonra (23 Kasım) ücretlerimiz dolar karşısında %60 civarında değer kaybetmesiyle biz emekçilerin cebindeki para pul olmuş, alım gücümüz düşmüştür. Durdurulamayan hatta bilerek durdurulmayan bu gidişat nedeniyle sadece fakirleşmiyoruz aynı zamanda sırtımızdaki borç yükü de artıyor.  
‘HÜKÜMET İSTİFA ETMELİ’
Bu nedenle; Memur Sen ile yapılan Ağustos ayı satış sözleşmesi iptal edilmeli, yeni ekonomik duruma göre kamu emekçileri ile kamu işçilerinin iki yıllık ekonomik ve sosyal hakları, tüm kamu emekçileri sendikalarıyla birlikte, yeniden belirlenmelidir. Emeği ile geçinen tüm halk kesimlerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden tüm zamlar geri alınmalıdır. Tüm emekçilere yoksulluk sınırının üstünde zam yapılmalıdır. Yaşanan bu ekonomik iflas dikkate alınarak 2022 Bütçesi halktan ve emekçilerden yana bir bütçe olarak hazırlanmadır. Ülkemizi bir günde dolara ve uluslararası sermayeye karşı bu kadar yoksullaştıranlar ve sosyal-ekonomik olarak iflasa götürenler istifa etmeli, hukuk önünde hesap vermelidir.” dedi.

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