HalkEt’te kurban kesimi için online randevu sistemi açıldı

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu mezbaha randevu sistemini bu yıl da aktif hale getirdi. Buna göre büyükbaş kurbanı olan vatandaşlar kurban.corum.bel.tr adresine girerek sisteme kayıt olup hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecek.

Mezbaha Randevu Sistemi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi Mezbahasının kurban bayramı boyunca hizmet vereceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl başlattığımız online kurban kesim randevu sistemimizi bu yıl da hizmete sunduk. kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olan vatandaşlarımız istedikleri gün ve saatte kurban kesim randevularını alabilecekler.” dedi.

KURBAN KESİM SIRASI STANDI

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kurbanlarını Çorum Belediyesi Mezbahasında kestirmek isteyenler için Saat Kulesi yanında stant açtıklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Çöplü, “Bu yıl hemşehirlerimiz için bir kolaylık daha sağladık. kurban.corum.bel.tr adresinin yanı sıra Saat Kulesi meydanında kurduğumuz kurban kesim sırası standında da kurban sırası alınabilecek. Buradaki görevli arkadaşlarımız randevu almak isteyen vatandaşlarımız için sıra alma işlemlerini gerçekleştirecekler. İster nakit, ister kredi kartı ve havale yöntemi ile de buradan da kesim ücretlerini ödeyebilecekler. Arefe gününe kadar açık olacak standımız sabah 11.00-16.00 arası hizmet verecek” diye konuştu.

HİJYENİK KESİM

Mezbahada yapılan kesimler hakkında bilgi veren Çöplü, “Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacaktır. Kurban kesim bedelimiz 500 TL’dir. Kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla mezbahanemize getirebilir” dedi.

(Haber Merkezi)

