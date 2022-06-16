HalkEt’te kurban kesimi için online randevu sistemi açıldı

Çorum Belediyesi, iki yıldır hizmete sunduğu mezbaha randevu sistemini bu yıl da aktif hale getirdi. Buna göre büyükbaş kurbanı olan vatandaşlar kurban.corum.bel.tr adresine girerek sisteme kayıt olup hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecek.

Mezbaha randevu sistemi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum Belediyesi Mezbahasının kurban bayramı boyunca hizmet vereceğini söyledi. 2 yıldır devam eden online kurban kesim randevu sistemimizi bu yıl da hizmete sunduk. kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olan vatandaşlarımız istedikleri gün ve saatte kurban kesim randevularını alabilecekler.” dedi.

MODERN VE HİJYENİK ORTAMDA KESİMLER YAPILIYOR

Mezbahada yapılan kesimler hakkında bilgi veren Çöplü, “Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak. İlk 50 kişinin kurbanı kesilip pay yapılacak. 50’den sonrası sadece 4 veya 6 parçaya bölünüp karkas olarak teslim edilecek. Kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla mezbahanemize getirebilir” diye konuştu. (Haber Merkezi)