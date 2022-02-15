HalkEt’te % 7 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyonla mücadeleye destek” çağrısına Çorum Belediyesi kayıtsız kalmadı. KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından kırmızı ette yüzde 7 indirime giden HalkEt, gıda sektörüne öncülük yaptı.

Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, açıklanan KDV desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7’lik KDV indirimini HalkEt’in kırmızı et ürünlerine yansıtacaklarını açıkladı.

(Haber Merkezi)

