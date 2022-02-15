HalkEt ülkeye örnek oluyor

Türkiye genelinde saygın bir yere sahip JOURVET Veteriner Hekim Haber Portalı, Çorum Belediyesi bünyesindeki “HalkEt Kombinası”nı tanıttı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ile yapılan söyleşide Çorum’daki Halk Et Kombinası ve Hayvan Pazarı “Örnek Alınacak Tesis” olarak gösterildi.

Lemzi Çöplü, JOURVET Veteriner Hekim Haber Portalı Editörü Gazeteci Elif Ünlütürk Bayhan’ın sorularına cevap vererek HalkEt Kombinasıyla ilgili bilgiler verdi. Çöplü, içerisinde hayvan pazarı, mezbaha, üretim ve satış noktasının yer aldığı HalkEt Kombinası ile Çorum’da hayvancılığın sürdürülmesine gelişmesine önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

HalkEt kombinasının hayvan pazarı, mezbaha, üretim tesisi ve satış noktasından oluştuğunu belirten Çöplü açıklamasında şunları söyledi: “Hayvan pazarımız yaklaşık 110.000 metrekare üzerine kuruludur. Büyükbaş ve küçükbaş satış noktası olan 2 bölümden oluşmaktadır. Büyükbaş hayvan bölümümüzde yaklaşık 6.000 adet, küçükbaş hayvan bölümünde de 6.000 adet hayvan alım satımı yapılabilmektedir. Burada yaklaşık 37 ilden hayvan alım satımı yapmak için insanlarımız gelmekte. Hayvan pazarının açık olduğu Pazartesi günleri yaklaşık günlük 1000 adet araç giriş yapıyor.

Tesisimizin içerisinde kafeterya ve lokantamız var. Onun haricinde hayvanlar için ahırlarımız var. Buraya hayvan oteli diyoruz. Alım satıma gelen insanlarımızın da kalabilecekleri pansiyonumuz var. Mezbaha bölümümüz de 250 büyükbaş, 500 küçükbaş kesebileceğimiz 2 tane hattımız var. Tarım Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu birinci sınıf mezbaha hizmeti veriyoruz. Kesim işlemi sonrası için de soğuk hava bölümlerimiz var.

Mezbaha içerisinde ayrıca kavurma ve sucuk ürettiğimiz bölümümüz var. Bu ürünlerimizin toptan ve perakende satışlarını yapıyoruz. Kuzu kavurma, dana kavurma, sucuk çeşitlerimiz var. Ürünlerimizin markaları ve patentleri bize ait ve üretimlerimizi bu tesislerde devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra dondurulmuş kelle paça çorbası, işkembe çorbası, dil paça çorbası, İnegöl köfte gibi ürünlerimiz de var. Ayrıca perakende satış için tanzim satış noktamız var. Mezbahamızda “sıfır atık” kuralları ile üretim yapıyoruz. Kesilen hayvanın bazı bölümleri kedi ve köpek maması olarak üretiliyor. Bununla doğada besleme yapıyoruz. Biz, belediye olarak hem insanlarımıza hem de bütün yaşayan varlıklara hizmet ediyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

