Halkbankası ve Ziraat Bankası yıkılıyor

Cuma günü Halkbankası’nın yıkılacağını bildiren Aşgın, “3 ay sonra Ziraat Bankası’nı yıkacağız. Yerlerini kiraladılar, taşınmasını bekliyoruz. 1. Noterin oradaki 5 katlı binayı da yıkacağız. Merkez simidin olduğu binanın 2 katını tıraşlayacağız. Tarihi giydirmesini yapacağız. Havuzlu kahveyi de onun yanını da yıkacağız. Oraları tarihi yeniden diriltecek şekilde şeyler yapacağız. 1 yıl içerisinde tarihten çıkmış gibi, biblo gibi eserlerimizi yapacağız ve tarihi bir meydanımız olacak.” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)

