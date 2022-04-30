Halkbank Genel Müdürü Arslan’dan Çorum’da iftar
Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan, Yıldızpark Düğün Salonu’nda Çorum protokolüne ve iş dünyasına iftar yemeği verdi.
Güncel 30.04.2022, 01:45
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Yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere protokol mensupları, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Çorum iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Halkbank Genel Müdürü Arslan, ayrıca, Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın’a nezaket ziyaretlerinde bulundu.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın iftarına seçkin ve kalabalık bir çağrılı topluluğu katıldı.
Genel Müdür Arslan’ın Vali Çiftçi’yi ziyaretinden…
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaretlerinde görülüyorlar. Başkan Aşgın, Tarihi Meydan projesine desteğinden dolayı Genel Müdür Arslan’a teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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