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Halkbank Bölge Müdürü Özdemir veda etti

Güncel 26.01.2021, 19:34
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Halkbank Bölge Müdürü Özdemir veda etti

Çorum’da Halkbank Bölge Müdürü olarak görev yapmakta iken Ankara Halkbank Çukurambar Şube Müdürü olarak atanan Halil İbrahim Özdemir, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çiftçi, Özdemir’e yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)

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