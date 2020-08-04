“Halk yeni maden ocağı istemiyor”

MTA’nın maden arama işini bir taşeron firmaya verdiğini anlatan Akgül, firmanın Çarşamba gününden itibaren arama sondajlarına başladığını ve bölgede 7 ayrı madenin olduğu yönünde iddiaların bulunduğunu söyledi. Bölgede tarım ile birlikte hayvancılık ta yapıldığını ve halkın bölgede yeni bir maden ocağı açılmasını istemediğini kaydeden Saadettin Akgül, maden ocağı bulunan bölgelerin coğrafi olarak yok olduğunu buna en iyi örneğin Dodurga olduğunu maden ocağı nedeniyle bölgede ekecek arazinin kalmadığını ocağın arazileri istimlak ettiğini ifade etti.

Altın aramada siyanürün vazgeçilmez olduğunu da hatırlatan Akgül, bölgedeki vatandaşların yeni bir maden ocağı açılmaması için imza kampanyası başlattığını ve toplanan imza sayısının giderek arttığını vurguladı.

AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Fehmi Yağlı ise konuşmasında bölgede devlet tarafından değerli maden olup olmadığı yönünde bir araştırma olduğunu, bunun sadece tekke köy ve obruk olarak sınırlı olmadığını çevre illerde de devam ettiğini dile getirdi. Yağlı yapılan çalışmanın yer altı kaynaklarının haritalandırılması amacıyla yapıldığını ayrıca değerli bir maden bulunması halinde bölge insanlarının da bu durumdan faydalanacağını anlattı. (Haber Merkezi)