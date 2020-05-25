Halk Süt de geliyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Halk Ekmek ve Halk Et’ten sonra Halk Süt projesini de hayata geçireceklerini söyledi.

Bayramdan sonra Halk Ekmek büfelerine koyacakları dolaplarda Halk Süt satışına başlayacaklarını açıklayan Belediye Başkanı Aşgın; “Çorum’da Süt Birliği kanalıyla yerli üreticimizden toplanacak sütleri Halk Ekmek büfelerine koyacağımız dolaplarda satışa sunacağız. Bizim bir işletmemiz olmayacak. Yerli işletmelerimizden aldığımız kaliteli sütleri uygun fiyata sunacağız. Bu projeyle hem yerli üreticilerimize katkı verilecek hem de hemşehrilerimiz günlük taze ve uygun fiyatla süt verilecek.” dedi.

(Haber Merkezi)