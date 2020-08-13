Halk ozanından Tahtasız’a ziyaret

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nden olan ve çok sayıda seveni bulunan halk ozanı Kamber Biçici Çorum’a geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Halk Ozanı Biçici, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile de biraraya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız uzun süre sohbet ettiği Halk Ozanı Biçici’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)