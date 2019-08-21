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Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

ÇORUM'da yolun karşısına geçtiği yaya geçidinde özel halk otobüsünün çarptığı Alperen Kekillioğlu (8), hafif yaralandı. Aile fertlerinin otobüsün sürücüsüne tepki gösterildiği kaza anı da, çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

ÇORUM'da yolun karşısına geçtiği yaya geçidinde özel halk otobüsünün çarptığı Alperen Kekillioğlu (8), hafif yaralandı. Aile fertlerinin otobüsün sürücüsüne tepki gösterildiği kaza anı da, çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:47
Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

Kaza akşam saatlerinde, Gazi Caddesi Saat Kulesi yanındaki yaya geçidinde meydana geldi. Babası Şevket ve annesi Halime Kekillioğlu ile birlikte alışverişe çıkan Alperen Kekillioğlu'na yaya geçidinde geçtiği sırada halk otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasıyla çocuk yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalede bulunulan Alperen Kekillioğlu, ailesiyle birlikte bölgeden ayrıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; yolda seyir halinde olan otobüsün, küçük çocuğa yaya geçidinde yürüdüğü sırada çarptığı, ardından da yoluna devam ettiği görüldü.

Son Güncelleme: 21.08.2019 01:08
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