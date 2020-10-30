Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayılarına düzenleme getirilmişti. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alması yasaklanmıştı. Fakat bazı sürücülerin ve vatandaşların yasakları hiçe saydığı görüldü. Çorum’da Buharaevler – Mimar Sinan arasında sefer yapan bir otobüste tıklım tıklım yolculuk kameraya yansıdı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler hiçe sayıldı.Halk otobüsünde tıklım tıklım yolculuk kamerada

Çorum’da koronavirüs nedeniyle kısa sürede onlarca kişinin ölümü sonrası alınan önlemlerin bir kez daha hiçe sayıldığı görüldü. Buharaevler – Mimar Sinan arasında sefer yapan bir otobüste tıklım tıklım yolculuk kameraya yansıdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayılarına düzenleme getirilmişti. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alması yasaklanmıştı. Fakat bazı sürücülerin ve vatandaşların yasakları hiçe saydığı görüldü. Çorum’da Buharaevler – Mimar Sinan arasında sefer yapan bir otobüste tıklım tıklım yolculuk kameraya yansıdı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler hiçe sayıldı.