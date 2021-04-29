Halk otobüsü işletmecilerinin iflası artık kaçınılmaz hale geldi 

Açıklamada, “Kelimelerle anlatılamayacak derecede zor durumda olan esnafımızın, Devletimizin desteğine ve yapacağı düzenlemelere acil ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sektörümüzün yok olmasına müsaade etmeyeceğini umut ediyoruz” denildi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu, halk otobüsü işletmecilerinin sözün bittiği yere geldiklerini savunarak, acil önlem alınmadığı takdirde iflasların kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Birliğin yazılı açıklaması şöyle:

“Türkiye genelinde faaliyet gösteren 22.000 özel halk otobüsü esnafı, aileleri ve çalışanları zor durumdadır.

Salgının başından beri kendi imkânları ve kısmen belediyelerden aldıkları desteklerle toplu taşıma hizmetini sürdüren esnafımızın, acil tedbir alınmaz ise iflasları kaçınılmazdır.

Sektörümüzün ve çalışanlarımızın mesleğini, tek geçim kaynağı olan otobüslerini kaybetmemeleri için alınması gereken acil tedbirler:

-7144 sayılı kanunun 14. maddesinin 5393 sayılı kanuna tabi belediyeleri, oda, dernek ve şirket bünyesinde faaliyet gösteren esnafımızı da kapsayacak şekilde acilen yeniden düzenlenmesi.

--Salgından etkilenen esnafımıza belediyelerin destek verebilmeleri için çıkartılan 7244 sayılı kanunun süresinin salgın bitene kadar uzatılması,

-Ücretsiz hizmet yaptırılan tek özel sektör olan özel halk otobüsü işleticileri sadece yolcu gelirine dayalı çalıştıklarından günlük yüzde otuzlara ulaşan ücretsiz taşıma nedeniyle zor durumdadır. İstisnalar hariç (şehit yakınlarımız, gazilerimlz, güvenlik güçlerimiz) diğer tüm ücretsiz binişlere, biniş başına Türkiye genelini kapsayacak sabit bir fiyat belirlenerek elektronik ücret toplama sistemi verilerine göre esnafımıza ilgili bakanlıklar tarafından ödenmesi ya da yine elektronik ücret toplama sistemi verilerine göre aylık gelir desteğinin ücretsiz taşımayı karşılayacak şekilde arttırılması, ikisi de olmuyorsa yapılan gelir desteği ödemesi kadar ücretsiz taşıma yapılmasının sağlanması,

-Toplu taşımada kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV indirimi uygulanması,

-Vergi, SGK, Bağkur primlerinin salgın bitene kadar Devlet tarafından karşılanması,

-Kamu ve özel bankalara olan tüm kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi,

-Kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi ve salgın bitene kadar devam ettirilmesi,

-Yeni araç alımlarında KDV muafiyeti getirilmesi.

Taleplerimizin dikkate alınması, yüz binlerce insanın geçim kaynağı olan büyük bir sektörün yok olmasını engelleyecektir.

Durum gerçekten vahimdir. Kamu hizmeti yapan özel halk otobüsleri hizmeti aksatmamak için borçlanarak, elinde avucunda ne varsa satarak bugünlere gelmiştir.

Artık sözün bittiği ve kelimelerle anlatılamayacak derecede zor durumda olan esnaflarımızın, Devletimizin desteğine ve yapacağı düzenlemelere acil ihtiyacı vardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sektörümüzün yok olmasına müsaade etmeyeceğini umut ediyor saygılar sunuyoruz.”

Çorum’daki halk otobüsü işletmecilerinin durumu ile ilgili olarak da, pandemi sürecinin esnafı perişan ettiği vurgulanırken, ücretsiz taşınmak zorunda kalınan yolcuların büyük yük getirdiği ifade edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, az sayıda otobüsün sefer yaptığı belirtilerek, “Otobüslerimiz günlük 600 liralık mazot yakıyor, 30 lira hasılat yapıyor” denildi. (Haber Merkezi)