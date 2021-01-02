Halk Kütüphanesi’ne 400 bin liralık ödenek

Şerif Okudan, Öğretmen Evi'ndeki salonda hizmet veren Osmancık Halk Kütüphanesi yerinin fiziki yetersizlik ve sosyal imkanların azlığı nedeni ile Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi’nin içerisinde yeni yapılan binalardan birine taşınmasının kararlaştırıldığını bunun için de gereken ödeneğin sağlandığını duyurdu.

AK Parti İlçe Başkanı Okudan, “Kütüphanenin bir tarafında kale, karşısında ırmak ve köprü olan ferah bir ortamda hem şehrimize daha iyi hizmet edeceği düşünülmüş ve taşınmasına karar verilmişti. Kütüphanemizin yeniden yapılanması ve tefrişatının güzel olması için 400 bin TL ödeneğe ihtiyaç vardı. Talebimizi Milletvekilimiz Sn. Oğuzhan Kaya’ya ilettik, kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 2020 yılının son günlerinde 400 bin TL ödeneği Osmancık Kütüphanesi’ne harcanmak üzere Çorum İl Özel İdaresi’ne aktardı. Kütüphanemize yeni yerini tahsis eden Osmancık Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Gelgör’e, her türlü çalışmayı yapıp destek veren Osmancık Kaymakamımız Sn. Ayhan Akpay’a ve ödenek konusunda taleplerimizi geri çevirmeyen ve desteklerini her zaman ortaya koyan Milletvekilimiz Sn. Oğuzhan Kaya’ya Osmancıklı hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)