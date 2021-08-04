“Halk günü” buluşmaları kaldığı yerden devam

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vatandaşların talep ve önerilerini dinlediği, dertlerine ortak olduğu “Halk Günleri” buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Çorumluların derdiyle dertlenen, mutluluğunu paylaşan Başkan Aşgın, sevginin ve barışın temellerini oluşturduğu hoşgörü ve muhabbet kültürünün mensubu olduklarını ve bu doğrultuda gönüllere girmekten başka dertleri olmadığını ifade etti. Aşgın, “Sevginin şairi Yunus Emre’nin ‘Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim’ dizelerinde ifade ettiği gibi gönüller yapmaya geldik. Hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmeye, sevincini paylaşmaya geldik. Bu anlamda yaptığımız ve pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız halk günleri buluşmalarını tekrardan başlatıyoruz” dedi.

Çorumluların doğrudan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’la görüşebilecekleri “Halk günleri” buluşmaları bugünden itibaren her Çarşamba saat 14.00-16.00 arasında belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilecek.

