“Halk Et’in altyapısı kuruldu”

Millet Kafe’de önceki gün düzenlenen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile Kasaplar ve Celepler Odası’na kayıtlı kasaplarla bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, toplantının ardından misafirlerine Çorum Belediyesi Mezbahasını da gezdirdi.

Sağlıklı ve hijyenik et temini noktasında daha etkin bir denetim yapacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Aşgın, “Hangi koşullarda belediye mezbahasında kesim yapılıyorsa tüm mezbahalarda da aynı hijyenik koşulların bulunmasının sıkı takipçisi olacağız” dedi.

Çorum Belediyesi Mezbaha tesislerinin, Çorumluların gurur duyacağı bir tesis olduğunu dile getiren Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak ilimiz ve bölgemize çok önemli bir tesis kazandırdık. Bu tesis hepimizin. Biz bunu en üst düzey kapasite ile işleteceğiz. Gerek uygun fiyata sağlıklı ve güvenli etin hemşehrilerimize ulaşması için gerekse de mezbahamızın aktif olarak yüksek kapasite ile çalışması adına Çorum Belediye olarak yeni çalışmalar yapacağız. Halk Ekmek'i açtığımız gibi Halket'i de açmak için tüm altyapıyı oluşturduk. Bu hususta da Çorum halkının menfaatlerini düşünmek bizim birinci önceliğimiz. Kasaplarımızın, celebimizin, hayvan kesimi yaptıran kardeşlerimizin, lokantacılarımızın, restoranlarımızın sonuna kadar destekçisiyiz. Bizim niyetimiz hiçbir şekilde yerel esnafımızla rekabet oluşturmak, onun ekmeğiyle oynamak değil. Tam tersi el ele vererek, gönül gönüle şehrimizin bu alanda bölgesel rolünü artırmak ve esnafımızın kazancını çoğaltmak” diye konuştu.

Bölgenin en büyük hayvan pazarı ve en kapsamlı mezbahalarından birinin Çorum’da bulunduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tesislerimizle hepimiz gurur duyuyoruz. Geçmişte sizlerin Belediyemize böyle bir ihtiyacı dile getirmeniz neticesinde 2018 yılında hayvan pazarımız açıldı ve bölgenin en büyük, en hareketli hayvan pazarını hizmete açtık. Hayvan pazarı açık olduğu günler günde ortalama 3 bin 500 büyükbaş, bin 500 küçükbaş hayvan giriş yapıyor. Bu anlamda çok önemli bir pazar” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılanlar mezbahayı gezerek bilgi aldı.

“HAYVAN OTELİ HİZMETİNİZDE”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kurdukları hayvan otelinin tüm sektör temsilcilerinin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Millet Kafe’de düzenlenen toplantıda kasaplarla buluşan Belediye Başkanı Aşgın, toplantıda hayvan pazarı içerisinde yer alan “hayvan oteli” ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Hayvan Pazarı içerisinde 160 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan kapasiteli otel bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Hayvan otelimiz, hayvancılıkla uğraşan esnafımızın hizmetinde. Celeblerimiz ve tüccarlarımız için de 3 pansiyonumuz hizmet veriyor. Hayvan Pazarı ve Mezbaha tesislerimiz her anlamda muazzam bir eser” diye konuştu.

“MEZBAHA İLİMİZLE BİRLİKTE BÖLGEYE DE HİZMET VERECEK”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Belediye tarafından hizmete açılan mezbahayı övdü.

Belediye tarafından Millet Kafe’de kasaplarla buluşma adına düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Müdürü Sarı, böyle bir toplantıyı düzenlediği için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi mezbahasının son derece modern araç ve gereçlerle donatıldığını ve son teknolojiye sahip olduğunun altını çizen Orhan Sarı, mezbahanın sadece Çorum’a değil bölgeye de en kaliteli hizmeti vermesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Müdürü Sarı toplantıda yaptığı konuşmada; “Bölgesel anlamda hizmet veren bir tesis haline gelmesi gerek bunu da ancak el birliğiyle yapabiliriz. Biz İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Böyle bir eserin Çorum’a kazandırdığı için Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.

GÜR’DEN AŞGIN’A DESTEK

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ile Çorum Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Recep Gür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Millet Kafe’de kasaplarla birlikte düzenlenen toplantıya katılan Recep Gür, yaptığı konuşmada “Böylesine donanımlı bir tesisin Çorum'a kazandırılmasında başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çorum Kasaplar ve Celepler Odası olarak bu tesisin en iyi şekilde çalışması için elimizden geleni yapacağız ve gerekli desteği vereceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)