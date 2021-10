Halk Et ve Hayvan Pazarı’nı Bakan Pakdemirli açtı

İskilip yolu üzerinde bulunan Halk Et Kombinası ve Hayvan Pazarı’nın açılış törenine Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Halk Et kombinası ve hayvan pazarı hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, bölgenin en büyük ve modern tesisinin Çorum’da olduğunu vurguladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da konuşmasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Kavuncu, Başkan Aşgın’ın seçin döneminde verdiği sözlerin yüzde 70’ini 2,5 yıllık süre içerisinde hayata geçirdiğini belirterek, “Bundan sonraki günlerde çok daha güzel hizmetlere ve eserlere imza atacağına inanıyorum” dedi.

Açılış törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Halk Et Kombinasının Çorum’a hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de, ülkemizin tarım ve hayvancılık sektörüne katma değer sağlayacak bu tür tesislerin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Pakdemirli “Halk Et Kombinası ve hayvan pazarının Çorum halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Halk Et Kombinası ve Hayvan Pazarının açılış kurdelesi kesildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen tören sonrası Bakan Pakdemirli ve davetliler tesisi gezdi.

