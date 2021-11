Halk Et ve Hanım Eli Yöresel Ürünleri AHL Park’ta tanıtıldı

Çorum Belediyesi, Halk Et ve Hanımeli Yöresel ürünlerini, AHL Park’ta açtığı stantta tanıttı. Stant, AHL Park müşterilerinin yoğun ilgisini gördü.

Çorum Belediyesi, Hanım Eli yöresel ürünlerini ve Halk Et markası ile ürettiği et ürünlerini, vatandaşların beğenisine sundu. Hafta sonu AHL Park Alışveriş Merkezi’nde stant açan Çorum Belediyesi ürünlerin tanıtımını yaptı. Standı ziyaret eden vatandaşlara Halk Et tarafından üretilen kavurma, sucuk ve çorba çeşitleri ile Hanım Eli Yöresel ürünleri ikram edildi.

Kaliteli, ucuz ve güvenilir eti Çorumlularla buluşturan Halk Et, vatandaşlardan tam not aldı. Fiyat ve kalite yönünden Halk Et’ten memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.



(Aliye ÖNCEL)