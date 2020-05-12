Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Halk Et toptan kavurma satışına başladı

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, bünyesinde hazırladığı kavurmalar ile tüm Türkiye’ye toptan olarak satışa başladı.

12 Mayıs 2020 Salı 02:18
Halk Et toptan kavurma satışına başladı

Çorum Belediyesi, bölgenin en büyük mezbahasını hizmete açmalarının ardından Halk Et firmasıyla çeşitli et mamülleri üreteceğini açıklamıştı. Çorum Belediyesi, bu ürünlerden ilki olan kavurmanın üretimi için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde kasaplarla bir araya gelerek Halk Et’in kurulacağını duyuran Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum halkının menfaatlerini düşünmek bizim birinci önceliğimiz. Kasaplarımızla, celeplerimizle el ele, gönül gönüle vererek şehrimizin bu alanda bölgesel rolünü artırmayı ve esnafımızın kazancını çoğaltmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bu tesisi sadece mezbaha olarak değil tam teşekküllü bir et kombinası olarak geliştirme planları yapmıştık. Çok şükür bugün görüyoruz ki bu işletmeden artık sadece et değil çeşitli et ürünleri de işlenerek çıkabiliyor. Bu ürünlerden ilki de kavurma oldu. Kavurma kültürü , eti saklamak için kullanılan belki en eski ve güvenilir yöntemlerden bir tanesi ama bölgemizde diğer bölgelere nazaran pek tercih edilmeyen ve bilinmeyen bir yöntem. Bu kültürün bölgede yerleşmesine Çorum Belediyesi Halk Et firması olarak biz öncülük edeceğiz. Tesisimiz yılda 120 bin kg kavurma üretim kapasitesine sahip. Şu an için toptan satışlarımız devam ediyor. Yakın zamanda ürünlerimizi öncelikle hemşehrilerimizin sonrasında da ülke genelinin beğenisine sunarak perakende satışa da başlayacağız" dedi.

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı
Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim