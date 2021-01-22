Halk Et, pastırma, döner ve mama üretimine de başlıyor

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Halk Et tesislerinde üretimi yapılan Çorum kavurması ülke genelinde ilgi görüyor. Marka tescili yapılan ve vakumlanmış poşetlerde kilo ile gramlarına göre fiyatlandırılarak satışa sunulan Çorum kavurmasına ülke genelinden talep geliyor.

Ürün çeşitliliğini artırmak için Ar-Ge çalışmalarını devam ettiren Halk Et, önümüzdeki günlerde ise belediye barınağı ve sokaklarda barınan hayvanları mama üretimine başlayacak.

Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı ve Halk Et Kombinası ile Halk Et Satış Mağazası’nı Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, burada hem çalışmaları yerinde inceledi hem de tesislerle ilgili bilgi verdi.

“GÜNLÜK 400 KİLO ET SATIŞI OLUYOR”

Halk Et Tanzim Satış Mağazası’nı geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hizmete açtıklarını söyleyen Aşgın, amaçlarının kaliteli, güvenli, ucuz eti halkla buluşturmak olduğunu söyledi. Halk Et’te günlük 400 kilo et satışı yapıldığını açıklayan Başkan Aşgın, koronavirüs salgını döneminde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle paket servisi hizmeti de verdiklerini açıkladı.

“KAVURMA İLGİ GÖRDÜ”

Halk Et’te sadece kesim ve et satışı yapılmadığını anlatan Başkan Aşgın, “Halk Et olarak Çorum kavurması markasıyla kavurma üretimine başladık. Yıllık 400 tonluk bir üretim kapasitesine ulaştık. Ürün yetiştiremiyoruz. Çok güzel bir teveccüh oluştu. Türkiye çapında çalışmalar devam ediyor” dedi.

Dana ve manda sucuğu üretimi noktasında Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Halk Et markasıyla sucuk satışının başladığını dile getiren Başkan Aşgın, Halk Et’e Türkiye genelinde büyük bir ilginin olduğunu açıkladı. Belediye Başkanı Aşgın, Halk Et’e entegre tesis kurulmasının ardından et kapasitesini daha yukarılara taşıyacaklarını belirtti.

PASTIRMA İLE DÖNER SATACAK

İki ürün üzerinde Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Aşgın, “Bu ürünlerden bir tanesi pastırma. Pastırmayla ilgili bir Ar-Ge çalışmalarında sona gelindi. Yakında tüm Türkiye ile buluşturmuş olacağız. Hazır et döner ile ilgili çalışmamız var. Şehrimizde ve ülkemizde birçok lokantamız var. Hazır et dönerle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Sadece Çorum’da e bölgemizde değil ülke genelinde iddialı bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MAMA DA ÜRETİLECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın sıfır atıkla ilgili özel bir çalışması olduğunu vurgulayan Aşgın, açıklamasında, hayvansal atıklardan mama da üreteceklerini belirterek “Çorum Belediyesi olarak sıfır atık ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Onlardan bir tanesi bu tesisler bünyesinde yürütüyoruz. Ar-Ge çalışmalarında sona yaklaştık. Hayvansal atıklar var. Mama yapıldığında hayvanlar bunu tüketebilir. Bu anlamda özellikle barınağımızda ve sokaklarda barınan hayvanlarımız için bu hayvansal atıklardan mama üretimi için çalışmalarda sona gelindi. Kısa sürede bu çalışmamızda sonuçlanacak. Hayvansal atıklardan mama da üretmiş olacağız” diye konuştu.

Hayvan Pazarı, Tarım Et Kombinası ve Satış Mağazası ile birlikte ilimizde istihdama da katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın bu çalışmalarda büyük desteklerini gördükleri AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ile Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’ya da özellikle teşekkür ettiğini, ayrıca bu tesislerin resmi açılışı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin önümüzdeki aylarda Çorum’a geleceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)