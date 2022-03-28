“Halk Ekmek, Ramazan’da ekmek fiyatına pide satsın”

CHP Belediye Meclisi Grubu adına yazılı bir açıklama yapan Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Halk Ekmek tarafından Ramazan’da ekmek fiyatına pide satışı yapılmasını önerdi.

CHP Meclis Grubu’nun açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor ve halkımız gerçekten bu kriz altında ezilirken, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle gıda sektöründeki fahiş zamlar vatandaşımızın temel gıdası olan ekmek ve mübarek Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatları halkımızın alamayacağı düzeye ulaşmış durumdadır.

Açıklanan fiyatlara göre 300 gr pide fiyatı 5 lira olmuştur. Burada tabii ki suç fırıncı esnafında değildir. Artan girdi maliyetleri yüzünden zamma mecbur kalmışlardır. Ama halkımızın huzuru refahı ve ihtiyaçları için var olan Belediyemiz ve Belediye’nin şirketi olan Halk Ekmek Fabrikası Ramazan ayı süresince Ramazan pidesini ekmek fiyatına üretip satabilir ve insanlar hiç olmazsa evine sıcak Ramazan pidesi götürebilir.

Bu konuda CHP Grubu olarak Belediyemize her türlü desteği vermeye hazırız. Gerekiyor ise Halk Ekmeğe bu konuda Meclis kararı ile para aktaralım ve sübvanse edelim. Çoruminia’ya, Bedesten çarşısına para bulan ve her fırsatta arsa satabilen Belediyemiz bu konuda da gerekli parasal desteği yaratıp Çorum halkına Ramazan boyunca ekmek fiyatına pide verebilir.

Önemli olan ekonomik kriz altında evine et, süt, peynir ürünleri götüremeyecek durumda olan insanlardan Ramazan pidemizi esirgemeyelim. Bu işin siyaseti olmaz, hep birlikte bu işi çözmeliyiz. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan oruçlarını tebrik eder memleketimizin daha güzel günler görmesini temenni ederiz.” (Haber Merkezi)