Halk Ekmek de zamlandı
Çorum Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 200 gr. ekmek fiyatını 1,25 TL olarak belirledi.
Güncel 22.08.2021, 21:04
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Çorum Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 200 gr. ekmek fiyatını 1,25 TL olarak belirledi.
Daha önce 1.15 lirayken pandemi nedeniyle 1 liraya çekilen Halk Ekmek’in yeni fiyatı 1,25 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde Çorum’da ekmeğe zam yapıldığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gramlık Halk Ekmek’in 1,25 TL’den satılacağını duyurdu.
Çöplü, “Artan girdi fiyatları nedeniyle ekmek, Halk Ekmek büfelerinde 1,25 TL’den satılacak. 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren güncel fiyatlar geçerli olacak” dedi. (Haber Merkezi)
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