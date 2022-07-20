Halk Ekmek de zamlandı: 2.5 lira

Ramazan ayı içerisinde fırınları ve marketlerde ekmek fiyatı 2,25 TL’den 2,75 TL’ye çıkmasına rağmen Halk Ekmek fiyat değişikliğine gitmemiş, 1,75 TL’den ekmek satmaya devam etmişti.

Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla artan maliyetler nedeniyle fırınların ekmek fiyatını 3,50 TL’ye yükselttiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gr.lık Halk Ekmek’in ise 2,50 TL’den satılacağını duyurdu.

Çöplü, güncel fiyatın 22 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)