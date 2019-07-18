Halk ekmek 90 kuruş

Ekmek fiyatındaki artış nedeniyle açzıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Artan maliyetler (işçilik, ham madde vb. ) nedeniyle Halk Ekmek fiyatında düzenleme yapma durumunda kaldıklarını dile getirdi. Çevre illerdeki Halk Ekmeğin fiyatını da göz önünde bulundurduklarını belirten Lemzi Çöplü, yapılan değerlendirme sonucunda 200 Gr Halk Ekmeğin, dün itibariyle 90 Krş olmasını kararlaştırdıklarını, Halk Ekmek Fabrikasının sağlıkla ve güvenle hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.

(Haber Merkezi)