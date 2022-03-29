Halk Eğitim’den Cam Vitray gösterisi

Halk Eğitim Merkezi tarafından Kadeş Barış Meydanı içinde buluna Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen Cam Vitray gösterisine Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak ve kursiyerler katıldı.

Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Aysel Gülnaz, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’ya cam vitray sanatının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler verdi.



(Nurdan AKBAŞ)

