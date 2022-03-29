Halk Eğitim’den Cam Vitray gösterisi
Çorum’da 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Cam Vitray Gösterisi gerçekleştirildi.
Güncel 29.03.2022, 20:30
6
Halk Eğitim Merkezi tarafından Kadeş Barış Meydanı içinde buluna Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen Cam Vitray gösterisine Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak ve kursiyerler katıldı.
Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Aysel Gülnaz, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’ya cam vitray sanatının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler verdi.
(Nurdan AKBAŞ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19