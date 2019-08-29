Halk Eğitim usta öğretici alacak

Başvuru işlemlerinin 02-20 Eylül tarihleri arasında şahsen Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağını ve posta ile yapılan başvuruların geçersiz sayılacağını belirten Bal, ücretli usta öğretici görevlendirme puanlarının 11 Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2 formuna göre yapılacağından mevcut belgelerin yukarıda belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde daha önce kurslarda görev alan ve aktif olarak kursu devam edip çalışan usta öğreticilerin de, yukarıda belirtilen tarihler doğrultusunda istenen belgeler ile birlikte başvuruda bulunmaları gerektiğini anlatan Fuat Bal, ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin 11 Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılacağını, bu nedenle resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler ve emekli öğretmenlerin de, Çorum Halk Eğitimi Merkezine şahsen başvurmaları gerektiği kaydetti. (Haber Merkezi)