Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96718
ALTIN
287.320
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1302
EURO
6.4459

Halk Eğitim usta öğretici alacak

Çorum Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Fuat Bal, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çorum Halk Eğitimi Merkezi’nce 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ek Ders Ücreti Karşılığı/ ihtiyaç duyulan alanlarda ücretli usta öğretici alınacağını ifade etti.

Halk Eğitim usta öğretici alacak

Çorum Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Fuat Bal, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çorum Halk Eğitimi Merkezi’nce 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ek Ders Ücreti Karşılığı/ ihtiyaç duyulan alanlarda ücretli usta öğretici alınacağını ifade etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:09
Halk Eğitim usta öğretici alacak

Başvuru işlemlerinin 02-20 Eylül tarihleri arasında şahsen Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağını ve posta ile yapılan başvuruların geçersiz sayılacağını belirten Bal, ücretli usta öğretici görevlendirme puanlarının 11 Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2 formuna göre yapılacağından mevcut belgelerin yukarıda belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde daha önce kurslarda görev alan ve aktif olarak kursu devam edip çalışan usta öğreticilerin de, yukarıda belirtilen tarihler doğrultusunda istenen belgeler ile birlikte başvuruda bulunmaları gerektiğini anlatan Fuat Bal, ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin 11 Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılacağını, bu nedenle resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler ve emekli öğretmenlerin de, Çorum Halk Eğitimi Merkezine şahsen başvurmaları gerektiği kaydetti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemez”
“Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemez”
34 milyonluk hibe için çağrı yapıldı
34 milyonluk hibe için çağrı yapıldı
Çorum’da yangın 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum’da yangın 6 kişi hastaneye kaldırıldı
İl Jandarma Komutanı Başbuğ, Bingöl’e atandı
İl Jandarma Komutanı Başbuğ, Bingöl’e atandı
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim