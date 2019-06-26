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“Halk Eğitim ticaret değil işini yapsın”

TSO Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin son yaptıkları açıklamada 10 milyon dan fazla ciro yaptıklarından ve ödedikleri vergiden bahsedildiğini belirterek Halk Eğitim Merkezi’nin döner sermaye yönetmeliğinin kanunen değiştiğini, buna rağmen Halk Eğitim Merkezinin ticaret yapmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

“Halk Eğitim ticaret değil işini yapsın”

TSO Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin son yaptıkları açıklamada 10 milyon dan fazla ciro yaptıklarından ve ödedikleri vergiden bahsedildiğini belirterek Halk Eğitim Merkezi’nin döner sermaye yönetmeliğinin kanunen değiştiğini, buna rağmen Halk Eğitim Merkezinin ticaret yapmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:45
“Halk Eğitim ticaret değil işini yapsın”

Bu konu ile ilgili olarak Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünü ve yetkililerini göreve davet ettiklerini dile getiren Murat Erdal, “Devletimiz büyük ve çok güçlü bir devlettir. Amaç dışı yapılan ticaretten ödenen vergiye ihtiyacı yoktur” dedi.

TİCARETTE İÇ TALEP DÜŞTÜ!

Ticarette iç talebin düştüğü, esnafın siftah yapmakta zorlandığı, üreticilerin yeni siparişler alamadığı ve işletmelerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği şu zor günlerde, Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin 10 milyondan fazla ciro yaptık açıklamalarının düşündürücü olduğunu belirten Erdal, “Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin açıklamalarında, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi beyefendi ve Sayın Milletvekilimiz Erol Kavuncu’nun adlarını kullanarak esnafa ve üreticiye karşı aba altından sopa göstermiş olmalarını da esefle karşılıyoruz. Oysaki, Sayın Milletvekilimiz Erol Kavuncu beyefendi esnafla ve üretici ile birlikte olduğu zamanlarda her konuda yanımızda olduğunu, esnafın ve üreticinin menfaatine olacak bütün meselelerde elinden geleni yapacağını söylemiştir. Eğer doğru ise, Sayın Vekilimiz Erol Kavuncu’nun Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin anlattıkları gibi kapanmış olan döner sermaye biriminin tekrar açılması için Bakanlık nezdinde girişimde bulunmasına hiç bir anlam veremiyoruz” şeklinde konuştu.

Yaptığı açıklamada kanunda Halk Eğitim Merkezi’nin ulusal amaçlarının belli olduğunu söyleyen Erdal., şunları ifade etti: “Kişilere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, Okuryazar oranını toplumda arttırmak ve nitelikli okuryazar olmasını sağlamak, Bireylerin toplumsallaşmasını ve üretkenliğini sağlayacak davranış değişiklikleri meydana getirmek, Toplumsal değişmeye bağlı olarak kişilerin karşılaştıkları problemleri çözmede onlara gerekli ortamı sağlamak yada gerekli ortamı oluşturmaktır.

Bizler sektör temsilcileri olarak bardağın hep dolu tarafını görerek düşünüyor ve çalışıyoruz. Mobilya sektörünün gelişmesi için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Tavrımız ve isteğimiz nettir. Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi eğitim faaliyeti yapmalı, fakat ticaret yapmamalıdır.” (Haber Merkezi)

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