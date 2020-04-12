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“Halk Eğitim Merkezleri 50 bin maske üretti”

Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

“Halk Eğitim Merkezleri 50 bin maske üretti”

Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

12 Nisan 2020 Pazar 20:32
“Halk Eğitim Merkezleri 50 bin maske üretti”

Vali Mustafa Çiftçi’nin yaptığı açıklamada; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kuruluş, öğretmen, öğrenci ve mensuplarının fedakar ve yoğun çalışmaları sonucu ürettikleri sağlık malzemelerini, sağlık kuruluşlarına teslim ederek büyük katkı sağlamaları nedeniyle milli eğitim mensuplarına teşekkür edildiğinin belirtildiği açıklamada, Çorum’da 4 halk eğitim merkezi bulunduğu ve bu merkezlerde 50 bin cerrahi maske üretimi yapıldığı ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildiği ifade edildi.

Günlük 6 bin maskenin üretildiğinin kaydedildiği açıklamada İskilip Halk Eğitim Merkezi’nin ayrıca İskilip Devlet Hastanesi’ne 2000 maske ürettiği dile getirildi. Açıklamada ayrıca BİLSEM tarafından 1000 adet 3D korona virüs maskesi üretimi yapıldığı ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verildiği, 400 adet cerrahi maske üretimi yapıldığı ve sağlık personeline teslim edildiği Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda1800 adet cerrahi maske üretilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildiği, AFAD bünyesinde kurulan vefa sosyal destek projesine de il merkezinde 265, il genelinde 440 gönüllü idareci ve öğretmenin katıldığı, 14 kişinin dönüşümlü olarak koordinasyonu sağladığı, Merkez Albayrak İlkokulu’nun çalışma merkezi olarak belirlendiği ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşların maaş, promosyon, her türlü para ödemelerinin bankadan ikişer kişi halinde alınarak ödemelerinin yapıldığı, günlük 100 kişiye ödeme gerçekleştirildiği dile getirildi. (Haber Merkezi)

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