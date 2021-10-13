Halk Eğitim Akademi üniversiteye hazırlıyor

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün lise eğitimi alan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurslarına kayıtlar 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Üniversiteye hazırlıkta destekleme ve yetiştirme kursları 06 Eylül 2021 tarihinde, alanında kendini ispat etmiş başarılı öğretmen kadrosu ile gerçekleştiriliyor.

HEM’de açılan kurslar şöyle:

MF Bölümü: (Matematik Fen bölümü Haftalık 24 saat)

Matematik 8 saat, Fizik: 5 saat, Kimya:4 saat, Biyoloji: 5 saat, Türk Dili ve Edebiyatı: 2 saat.

EA Bölümü: ( Eşit Ağırlık Bölümü Haftalık 24 saat ) Matematik: 6 saat, Türk dili ve edebiyatı: 7saat, Tarih: 4 saat, Coğrafya: 4 saat, Felsefe: 3 saat.

TS Bölümü:(Türkçe Sosyal Bölümü Haftalık 24 saat)

Matematik: 2saat,Türk dili ve Edebiyatı: 7saat,Tarih: 5 saat, Coğrafya: 4 saat, Felsefe: 6 saat.

HEM AKADEMİ İLK DENEME

SINAVINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öğrencileri -e devlet üzerinden-e yaygın bilgi sistemine girerek ön başvurularını yapabiliyor. Ayrıca kesin kayıt için Gazi Caddesi No: 42 adresi 4. Kat adresine gelerek kesin kayıtlarını yaptırabiliyor. İletişim için tel: 0364 210 1220.

(Haber Merkezi)

