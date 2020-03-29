“Halk canının, hükümet kanal derdinde”

Yeni tip koronavirüs (COVİD 19) küresel salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi sorunlara yol açtığını, şimdiden gerekli tedbirler alınmazsa uzun yıllar sürecek kriz, kıtlık, işsizlik gibi derin yaralar açabileceğini ifade eden CHP İl Başkanı Tahtasız, hükümetin toplumun tüm kesimleri için gereken önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

“TARIM BOŞLUK GÖTÜRMEZ”

İlerde tarımsal kriz ve kıtlığa sürüklenmemek için tarım ve hayvancılık konusunda geç kalınmadan ciddi önlemler alınmasını isteyen Tahtasız, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanının, ziraat odalarının ve ziraat mühendislerinin sesine, taleplerine kulak verilmesini istedi.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın “Kıtlık ve açlık sorunu yaşamamak için ülkemizde derhal tarımsal üretim seferberliği ilan edilmelidir” başlığı altında bir bildiri yayınladığını hatırlatan Tahtasız, “ülkemizde Mart ve Nisan aylarının özellikle sebze tohumu ve fidesi ile pamuk, ayçiçeği, mısır gibi ürünler için ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlama zamanları olduğu, bu bir aylık ekim sezonu kaçırılırsa bir yıllık mahsulün kaybedileceği üstüne basılarak belirtilmiştir. Tarım boşluk götürmez. Çiftçinin, üreticinin faaliyetlerini rahat bir şekilde yürütebilmesi için gereken tüm önlemler alınmalıdır” ifadesini kullandı.

HALK EVLERİNE KAPANDI, BUNLAR KARANTİNA ALTINDA KANAL İSTANBUL’U İHALE ETTİ

Küresel kriz dönemlerinde ülke kaynaklarının sağlık, tarım, işsizlik, eğitim gibi alanlarda çılgın projeler için kullanılması gerektiğini vurgulayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “AKP hükümeti, yandaşları için ürettiği çılgın rant projesi Kanal İstanbul’un ilk ihalesini dün çok acil bir iş gibi ihale etti. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Halkın evlerine kapanmak zorunda kaldığı bir dönemde, insanların can derdine düştüğü bir dönemde Kanal İstanbul ihalesini yapmak Türkiye’ye yapılmış bir ihanettir” dedi.

Mehmet Tahtasız, sağlıkları açısından evde kalmaları tavsiye edilen ve evde kalmaya zorlanan çiftçinin, esnafın, işçinin, kamu görevlisinin beklentilerine cevap vermenin, temel ihtiyaçlarını karşılamanın, gereken ekonomik tedbirleri almanın hükümetin boynunun borcu olduğunu dile getirerek, toplumun tüm kesimleri için uzun vadede strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İNSANİ VE EKONOMİK ÖNCELİĞİ OLMAYAN PROJELERİ DURDURUN

2019 yılından kalan ve ödenmeyen tarımsal desteklerin, üreticinin alacağı olan her türlü destek, teşvik ve diğer alacakların ivedilikle ödenmesini isteyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, hükümetin rant peşinde değil, halkın sağlığının, ekonomisinin peşinde koşması gerektiğini kaydetti. İnsani ve ekonomik önceliği olmayan tüm projelerin durdurulmasını isteyen Tahtasız, sağlığa, ekonomik rahatlamaya, eğitime ve tarımsal üretime önem verilmesini talep etti.

“YAPILAN GASPTIR, FIRSATÇILIKTIR, HALK İRADESİNE SAYGISIZLIKTIR!”

Tahtasız, açıklamasını şöyle tamamladı: “İşçiye ücretli izin için para yok, dükkanı kapatan esnafa para yok, ücretsiz izne çıkartılan ya da bu süreçte işten atılanlar için para yok, ama Kanal İstanbul adlı ‘rant’ projesi için betona gömülecek 120 milyar TL var! Şu süreci herkes yaşıyor; yaşananları vicdanınıza havale ediyorum! Yapılan gasptır, fırsatçılıktır, halk iradesine saygısızlıktır! Yaşanan bu zor günlerde bile siyasi rantlarının peşinde koşanları halkımıza havale ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)