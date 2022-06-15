“Halk bayat ekmek alamaz halde, hakkaniyetten bahsedenler nerede?”

Ziyaretleri ile ilgili değerlendirmesinde, her gittikleri yerde halkın feryadını dinlediklerini anlatan Elvan Can Çabuk, freni patlayan döviz kuru ve kontrol edilemeyen enflasyon nedeniyle halkın yaşadığı sıkıntıyı görmemenin, hissetmemenin mümkün olmadığını belirterek, “Esnafı dinliyoruz; düğün sezonu gelmiş, ama düğün sektörü kan ağlıyor. Bayat’ta bayat ekmeğin fiyatı bile 2 liraya çıkmış. Halkımız artık bayat ekmeğe talim eder durumdayken, manda yoğurdu ve ejder meyvesi iktidar mensuplarının boğazlarından nasıl geçiyor?” dedi.

(Haber Merkezi)

